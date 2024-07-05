Подполье: 18 наемников ликвидированы ударом по Одесской области

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa В результате ракетного удара по месту дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Черноморск Одесской области 4 июля были ликвидированы 18 боевиков, еще около 30 ранены.
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