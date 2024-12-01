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Всё о разводах

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Почему считается, что измена жены – это конец всему, а измена мужа – просто шалость?

Почему считается, что измена жены – это конец всему, а измена мужа – просто шалость?

Когда я была еще молода и невинна (давненько это было, давненько), о мужских изменах говорили с какой-то подозрительной легкостью, за которой легко угадывалась годами утрамбовываемая на самое дно души боль.

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