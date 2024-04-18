Встретят на вокзале и расскажут о Туле – как в оружейной столице работают волонтеры гостеприимства

Если театр начинается с вешалки, то Тула для многих туристов – с волонтеров гостеприимства. В канун весенней недели добра, которая в этом году пройдет с 22 апреля, Тульская служба новостей пообщалась с добровольцем этого сравнительно нового направления волонтерства Анастасией Касатковой и выяснила, как устроена их работа.
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