Встретят на вокзале и расскажут о Туле – как в оружейной столице работают волонтеры гостеприимства

Если театр начинается с вешалки, то Тула для многих туристов – с волонтеров гостеприимства. В канун весенней недели добра, которая в этом году пройдет с 22 апреля, Тульская служба новостей пообщалась с добровольцем этого сравнительно нового направления волонтерства Анастасией Касатковой и выяснила, как устроена их работа.