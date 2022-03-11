«Байконур» вышел из системы «Кайсара»

«Байконур» больше не является фарм-клубом «Кайсара», вылетевшего из КПЛ по итогам прошлого сезона. Команда вышла из системы клуба и собирается функционировать самостоятельно.

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