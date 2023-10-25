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Как Россия меняет баланс сил в Европе и почему это пугает США

Как Россия меняет баланс сил в Европе и почему это пугает США

Россия поставила под угрозу американскую стратегию в Европе и напугала США. В Америке разделяют мнение, что Россия способна изменить баланс сил в Европе в свою пользу, и это вызывает опасения в Вашингтоне, пишет TNI.

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