Ужас в открытом море: авторы Amnesia: A Machine for Pigs показали геймплей хоррора Still Wakes the Deep о выживании на нефтяной платформеВ рамках трансляции Xbox Partner Preview разработчики из британской студии The Chinese Room (Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture) представили первый геймплейный трейлер хоррора Still Wakes the Deep.