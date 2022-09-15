Фиаско «Юве» и победы «ПСЖ», «Реала» и «Сити», Холанд вновь забивает, поражение «Зенита» в Кубке, вылет «Амкала», казус «Локо» с Педриньо, идеи Боули про АПЛ, отказ Федуна от 6 млрд рублей за «Спартак» и другие новости

Доброе утро, друзья! Ловите наш традиционный дайджест новостей прошедшего дня 🔥 1. В Лиге чемпионов ярко выступил «Ювентус», забив первым на 4-й минуте и в итоге проиграв «Бенфике» (1:2).
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