Не только о футболе

860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    «МОК начинает думать, можно ли вернуть российских спортсменов. Такое желание неизбежно возникнет». Глава Олимпийского...Фиаско «Юве» и по...
  • Лена Мисько
    про Карабах не знаю... они в ЛЕ или ЛК играют?Фиаско «Юве» и по...
  • сергей озеров
    У Черчесова в Ференцвароше только три венгра с вратарем вместе играют-8 полевых иностранцы,ему собрали неплохих футбо...Фиаско «Юве» и по...

Фиаско «Юве» и победы «ПСЖ», «Реала» и «Сити», Холанд вновь забивает, поражение «Зенита» в Кубке, вылет «Амкала», казус «Локо» с Педриньо, идеи Боули про АПЛ, отказ Федуна от 6 млрд рублей за «Спартак» и другие новости

Фиаско «Юве» и победы «ПСЖ», «Реала» и «Сити», Холанд вновь забивает, поражение «Зенита» в Кубке, вылет «Амкала», казус «Локо» с Педриньо, идеи Боули про АПЛ, отказ Федуна от 6 млрд рублей за «Спартак» и другие новости

Доброе утро, друзья! Ловите наш традиционный дайджест новостей прошедшего дня 🔥 1. В Лиге чемпионов ярко выступил «Ювентус», забив первым на 4-й минуте и в итоге проиграв «Бенфике» (1:2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх