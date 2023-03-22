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Эзотерик Абравитова призвала отказаться от иллюзий насчет «дружелюбности» инопланетян

Эзотерик Абравитова призвала отказаться от иллюзий насчет «дружелюбности» инопланетян

Человечество может не мечтать о приятельских отношениях с инопланетянами. Такой точкой зрения поделилась эзотерик Марианна Абравитова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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