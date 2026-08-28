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Газета.ру

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Охотовед Матерн: при встрече с медведем нельзя убегать

Охотовед Матерн: при встрече с медведем нельзя убегать

При встрече с медведем в городе нужно громко кричать и ни в коем случае не убегать от хищника. Об этом РИА Новости рассказал магаданский охотовед Александр Матерн.

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