«Около часа меня держали». Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за прибывшей из России главы Гагаузии. Чего от нее хотели?

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о часовом досмотре в аэропорту Кишинева В аэропорту Кишинева, куда вечером в пятницу, 26 апреля, прибыл рейс из России с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, была объявлена эвакуация, всех попросили покинуть здание.
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