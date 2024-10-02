Непоколебимая верность Отечеству и самоотверженное служение людям!Сегодня мы чествуем того, кого по праву можно назвать верным сыном Отчизны: сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Андреевича Фильчакова.
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