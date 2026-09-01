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Путин призвал не допускать провоцирования конфликтов в политических целях

Путин призвал не допускать провоцирования конфликтов в политических целях

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, призвал сделать все, чтобы провоцирование войн и вооружённых конфликтов больше не становилось инструментом международ.

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