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Владимир Пономарёв: Валерий Карпин покинул «Ростов» ради сборной России

Владимир Пономарёв: Валерий Карпин покинул «Ростов» ради сборной России

Владимир Пономарёв поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ФК «Ростов». Карпин оставил клуб, чтобы сосредоточиться на работе со сборной России, оставив команду на седьмой позиции в чемпионате России.

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