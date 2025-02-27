Владимир Пономарёв: Валерий Карпин покинул «Ростов» ради сборной России

Владимир Пономарёв поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ФК «Ростов». Карпин оставил клуб, чтобы сосредоточиться на работе со сборной России, оставив команду на седьмой позиции в чемпионате России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии