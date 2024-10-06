Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о вкладе электронной промышленности в обороноспособность. Об этом сказано в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов электронной промышленности, опубликованном на официальном сайте кабмина в воскресенье, 6 октября.