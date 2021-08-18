Находившийся под следствием экс-глава департамента правительства Новосибирской области займется экологией

Проходивший фигурантом по делу о взятке бывший глава департамента физкультуры и спорта правительства Новосибирской области Валерий Яров возглавил научно-экологический центр «Сибкарбон», который займется мониторингом загрязнения окружающей среды .
Проходивший фигурантом по делу о взятке бывший глава департамента физкультуры и спорта правительства Новосибирской области Валерий Яров возглавил научно-экологический центр «Сибкарбон», который займется мониторингом загрязнения окружающей среды .
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