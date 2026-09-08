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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ИИХФ про Тардифа в Зале славы: «Он более трех десятилетий посвятил тому, чтобы сделать хоккей сильнее, доступнее и популярнее во всем мире»

Люк Тардиф войдет в Зал славы ИИХФ. Тардиф возглавил Международную федерацию хоккея в 2021 году. В марте функционер сообщил , что в октябре 2026 года покинет свой пост.

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