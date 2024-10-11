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В чём плюсы армии КНДР, если её отправят помогать России в СВО

В чём плюсы армии КНДР, если её отправят помогать России в СВО

Военный эксперт Александр Шарковский — о том, когда армия КНДР может принять участие в СВО и при каких условиях это произойдёт.

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