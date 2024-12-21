"Не могу придумать другую причину": Лидер Pink Floyd предположил, почему русскую ракету назвали "Орешником"

Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс предположил, что название русской гиперзвуковой ракеты "Орешник" может быть связано с тем, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью "орехов".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии