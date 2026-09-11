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Аргументы и Факты

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В Кузбассе в багаже пассажира нашли чучела сиамских крокодилов

В Кузбассе в багаже пассажира нашли чучела сиамских крокодилов

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России в ходе проверки в аэропорту Новокузнецка (Кемеровская область) обнаружили в багаже одного из пассажиров чучела двух сиамских крокодилов, сообщили в пресс-службе ведомства.

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