В Кузбассе в багаже пассажира нашли чучела сиамских крокодилов

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России в ходе проверки в аэропорту Новокузнецка (Кемеровская область) обнаружили в багаже одного из пассажиров чучела двух сиамских крокодилов, сообщили в пресс-службе ведомства.