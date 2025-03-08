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Дрон ВСУ атаковал гражданское авто под Белгородом, ранен водитель

Дрон ВСУ атаковал гражданское авто под Белгородом, ранен водитель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи дрона движущийся гражданский автомобиль в селе Орловка в Белгородском районе, в результате чего водитель получил ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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