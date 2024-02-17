Властимил Петржела: «Из-за ситуации на Украине Кокорина больше не будет в европейских клубах. Для него возможно только возвращение в Россию»

«Я слежу за успехами Кокорина. Он очень хороший нападающий, который имеет скоростные данные. Кокорин может вновь вернуться на высокий уровень, но кто его пригласит? В Европу его никто не пригласит, для него возможно только возвращение в Россию.
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