Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 071 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Покинула переговоры, значит прервала? Или покинула, завершив их? Но так не пишут. Вопрос возник от того, что нынешние...Делегация США пок...
  • Eduard
    А за счет Эмануэли Макроновны сколько миллионов!Франция направит ...
  • Eduard
    Ядерного оружия достаточно,что бы не беспокоится кучки недостран!В Кремле отреагир...

Госдума рассмотрит возможность поступления в вуз по профилю без ЕГЭ

Госдума планирует рассмотреть 18 марта проект закона, который предусматривает возможность для выпускников колледжей поступать в вуз по своему профилю без сдачи ЕГЭ, на базе среднего профессионального образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх