Госдума рассмотрит возможность поступления в вуз по профилю без ЕГЭ

Госдума планирует рассмотреть 18 марта проект закона, который предусматривает возможность для выпускников колледжей поступать в вуз по своему профилю без сдачи ЕГЭ, на базе среднего профессионального образования.
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