После 10 дней проведенного отпуска с русской женой на юге России немец Ганс понял,почему наши люди никогда не станут европейцами

Это реальная история и случилась она с землячкой читательницы , а точнее с ее мужем Гансом, который был чистокровным немцем и женился на ней, когда она находилась в Германии на заработках.
Популярные статьи
- Бандиты напали на хижину старика в Тайге. Однако увидев, кто пришел защищать деда, попытались сбежать, но было поздно.
- На холодном ялтинском ветру стояла девочка и продавала свои рисунки. Спросил, для чего ей деньги, и удивился
- Подросток заплатил в автобусе за женщину, а через два дня его мама получила на счёт два миллиона рублей
Свежие комментарии