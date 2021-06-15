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После 10 дней проведенного отпуска с русской женой на юге России немец Ганс понял,почему наши люди никогда не станут европейцами

После 10 дней проведенного отпуска с русской женой на юге России немец Ганс понял,почему наши люди никогда не станут европейцами

Это реальная история и случилась она с землячкой читательницы , а точнее с ее мужем Гансом, который был чистокровным немцем и женился на ней, когда она находилась в Германии на заработках.

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кормчий
Всё,что для русского хорошо ,немцу - смерть!
Алла Дубинина
Экзотика должна быть дозирована иначе взорвет мозг.
Сергей Дмитриев
...По приездЕ... ИМХО. Ростовчане не подкачали и произвели на немчика надлежащее впечатление. О моих впечатлениях можно почитать целую книгу "Ну, что тебе сказать про СэШэА".

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