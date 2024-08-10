Новый геймплейный трейлер и скриншоты шутера от первого лица с динозаврами S...

Новый геймплейный трейлер и скриншоты шутера от первого лица с динозаврами Son and BoneTeamKill Media выпустила новый трейлер игрового процесса и скриншоты для шутера от первого лица на тему динозавров Son and Bone для PlayStation 5.
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