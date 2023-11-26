Российские губернаторы поздравили женщин с Днем матери: «Семья – это основа основ»

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Губернаторы российских регионов поздравили женщин с Днем матери. В своих обращениях главы субъектов рассказали, как регионы осуществляют поддержку института семьи и материнства.
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