Нижегородцы в четвертый раз примут участие в Фестивале корейской культуры

С 24 по 27 сентября в Нижнем Новгороде в четвертый раз пройдет Фестиваль корейской культуры. Во время мероприятия нижегородцы смогут познакомиться с традиционной и современной культурой Республики Корея – от национальной музыки и гастрономии до корейского макияжа, кино и к‑поп.
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