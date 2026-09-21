Нижегородцы в четвертый раз примут участие в Фестивале корейской культуры

С 24 по 27 сентября в Нижнем Новгороде в четвертый раз пройдет Фестиваль корейской культуры. Во время мероприятия нижегородцы смогут познакомиться с традиционной и современной культурой Республики Корея – от национальной музыки и гастрономии до корейского макияжа, кино и к‑поп.