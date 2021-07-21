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Жители Астрахани требуют вернуть им воду, без которой они живут второй год

Жители Астрахани требуют вернуть им воду, без которой они живут второй год

Жители Астрахани и Астраханской области обратились к уполномоченному по правам человека в РФ, а также к Генпрокуратуре, с просьбой решить вопрос с подачей воды в жилые дома.

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