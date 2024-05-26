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«Зенит» – чемпион, Канада проиграла в 1/2 ЧМ, «МЮ», «Байер» и «ПСЖ» взяли национальные кубки, «Балтика» вылетела из РПЛ, Леклер выиграл поул в Монако и другие новости

«Зенит» – чемпион, Канада проиграла в 1/2 ЧМ, «МЮ», «Байер» и «ПСЖ» взяли национальные кубки, «Балтика» вылетела из РПЛ, Леклер выиграл поул в Монако и другие новости

1. «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, обыграв «Ростов». Сергей Семак выиграл 11-й трофей в качестве тренера, все – с «Зенитом».

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Комментарии
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Максим Комаров
Классный матч выдали Зенит с Ростовом. Мотивация футболистов Ростова меня несколько удивила. Искры летели! А Зенит наконец-то проявил настоящий характер, ярость. И все встало на свои места сразу! У Богданыча - абсолютный рекорд. 6 подряд не выигрывал ни один тренер: ни в России, ни в СССР. Подписание контракта в прямом эфире на стадионе - красивая история! У нас вообще все красиво!
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6 час.
Лена Мисько
⚡️ Латышонок и Волков переходят в «Зенит». С вратарём «Балтики» подпишут контракт сразу после Суперфинала Кубка России. За защитника «Краснодара» заплатят 5 млн евро, контракт до лета 2027 года
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6 час.
Лена Мисько
У латышонка в контракте пропустить 5 в финале ;)))
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6 час.

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