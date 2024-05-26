«Зенит» – чемпион, Канада проиграла в 1/2 ЧМ, «МЮ», «Байер» и «ПСЖ» взяли национальные кубки, «Балтика» вылетела из РПЛ, Леклер выиграл поул в Монако и другие новости

1. «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, обыграв «Ростов». Сергей Семак выиграл 11-й трофей в качестве тренера, все – с «Зенитом».
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