«Зенит» – чемпион, Канада проиграла в 1/2 ЧМ, «МЮ», «Байер» и «ПСЖ» взяли национальные кубки, «Балтика» вылетела из РПЛ, Леклер выиграл поул в Монако и другие новости

Максим Комаров

Классный матч выдали Зенит с Ростовом. Мотивация футболистов Ростова меня несколько удивила. Искры летели! А Зенит наконец-то проявил настоящий характер, ярость. И все встало на свои места сразу! У Богданыча - абсолютный рекорд. 6 подряд не выигрывал ни один тренер: ни в России, ни в СССР. Подписание контракта в прямом эфире на стадионе - красивая история! У нас вообще все красиво!