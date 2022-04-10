Боррель собирается ускорить поставки вооружений на Украину

Глава европейской дипломатии, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что получил от киевского режима список вооружений, который он собирается обсудить с военным советом ЕС.
Глава европейской дипломатии, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что получил от киевского режима список вооружений, который он собирается обсудить с военным советом ЕС.
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