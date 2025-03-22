Встреча с ветераном.

15 марта на базе ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска´ (комната боевой славы 5-й гвардейской танковой армии) состоялась встреча учащихся VIII-IX классов с Виноградовым Александром Петровичем, председателем Могилевского и Бобруйского городского Совета общественного объединения ´Белорусский союз офицеров´, почетным вете .
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