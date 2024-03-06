Red Bull заключил рекордный для автоспорта спонсорский контракт

Getty Images / Red Bull Content PoolАвстрийская команда Формулы 1 Red Bull Racing объявила о подписании нового спонсорского контракта с производителем спортивной одежды Castore, сотрудничество с которым началось в 2023 году.
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