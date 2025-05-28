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Политика как она есть

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По факту взрыва в Ставрополе возбуждено уголовное дело

По факту взрыва в Ставрополе возбуждено уголовное дело

По факту взрыва в Ставрополе, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует СУ СК России по Ставропольскому краю.

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