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Аргументы недели

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Купировать проблемы на подлёте

Купировать проблемы на подлёте

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области вместе с представителями муниципалитетов ищут решения, которые позволят не экстренно «латать» транспортные проблемы в отдельных территориях, а последовательно, маршрут за маршрутом, выстроить устойчивую систему пассажирских перевозок — понятную, предсказуемую, надёжную.

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