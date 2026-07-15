Купировать проблемы на подлёте

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области вместе с представителями муниципалитетов ищут решения, которые позволят не экстренно «латать» транспортные проблемы в отдельных территориях, а последовательно, маршрут за маршрутом, выстроить устойчивую систему пассажирских перевозок — понятную, предсказуемую, надёжную.
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