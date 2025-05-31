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В Роскачестве рассказали, как по внешнему виду определить испорченное мороженое

В Роскачестве рассказали, как по внешнему виду определить испорченное мороженое

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Определить, что мороженое испорчено или приготовлено с нарушением технологии, можно по внешнему виду – например, льдинки на поверхности сладости указывают на повторную заморозку продукта.

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