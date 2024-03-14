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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команда Нагорного и Далалояна выиграла чемпионат России по спортивной гимнастике

Сборная Москвы выиграла командный турнир на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования проходили 13 марта.

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