Критерии неосвоенной земли, которые станут основанием для изъятия участков

По мнению чиновников из Росреестра, новые правила помогут снизить уровень коррупции в этой сфера, а также помогут владельцам наделов, которые теперь будут точно знать, каких нарушений на участках допускать нельзя.
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