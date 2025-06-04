Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Критерии неосвоенной земли, которые станут основанием для изъятия участков

Критерии неосвоенной земли, которые станут основанием для изъятия участков

По мнению чиновников из Росреестра, новые правила помогут снизить уровень коррупции в этой сфера, а также помогут владельцам наделов, которые теперь будут точно знать, каких нарушений на участках допускать нельзя.

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