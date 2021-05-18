Русская весна

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В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Европой

В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Европой

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана по развязыванию большой войны в Европе.

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