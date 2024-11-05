Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Скандальный эфир на польском радио: Зеленского назвали «неблагодарным» и отказались воевать с Россией

Скандальный эфир на польском радио: Зеленского назвали «неблагодарным» и отказались воевать с Россией

Намедни приключился очередной приступ хронической польско-украинской дружбы. Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в эфире Radio Zet назвал Зеленского «неблагодарным» и обвинил его в попытке ввязать Варшаву в войну с Россией.

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Комментарии
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Misha Glusch
ненужная страна
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1 д.
Сергей Федотов
А вот это &quot;Польша — большой друг Украины&quot; было на самом деле смешно. Пан большой друг холопу? 😜
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1 д.
ШКИПЕР
А что пшеки не воюют с Россией на стороне страны 404 ?
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20 час.

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