Пашинян предложил МИД РФ перечитать трехстороннее заявление о Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, комментируя заявления представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении.
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