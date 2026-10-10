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Глобальный альянс по защите детей в цифровой среде создан по инициативе России

Глобальный альянс по защите детей в цифровой среде создан по инициативе России

Глобальный альянс по защите детей в цифровой среде начал работу по российской инициативе. Совместное заявление об объединении подписали 9 октября на Глобальном цифровом форуме, где также состоялось первое заседание.

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