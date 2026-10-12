«Капельки минувшей недели»: от турецких запретов на соцсети до необычной корриды в Оренбуржье

В очередных «Капельках минувшей недели» мы по капле собрали самые яркие и порой удивительные новости со всего мира, чтобы вы были в курсе всего самого интересного.
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