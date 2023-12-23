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Карты, где Сибирь отходит Китаю. Насколько это интересно самому Китаю

Карты, где Сибирь отходит Китаю. Насколько это интересно самому Китаю

В украинских и западных СМИ сейчас активно разгоняется тема создания некоего "Сибирского батальона", в состав которого входят якобы угнетённые "москалями" народы: якуты, буряты, манси, чукчи, эвенки и так далее.

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