В Дагестане задержан участник нападения на псковских десантников в 2000 году

В с. Байрамаул Хасавюртовского района (Дагестан) силовиками 20 марта был задержан один из участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне (в 2000 году в Шатойском районе Чечни в ходе боя с превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба погибли 84 десантника.