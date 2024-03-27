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В Дагестане задержан участник нападения на псковских десантников в 2000 году

В Дагестане задержан участник нападения на псковских десантников в 2000 году

В с. Байрамаул Хасавюртовского района (Дагестан) силовиками 20 марта был задержан один из участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне (в 2000 году в Шатойском районе Чечни в ходе боя с превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба погибли 84 десантника.

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