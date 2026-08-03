Страна и люди
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Страна и люди

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Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?

Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?

Для прибывающих в стране розовых пони наших официальных "экспертов" и ряда патриотов случилось страшное и просто немыслимое для России – вчера Иран нанес массированный удар по зданию, принадлежащему китайской компании на севере Кувейта.

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Комментарии
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Атом Мартин
Они,  ни куда не делись и они все прекрасно видят.
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1 м.
ВА
Валерий Абрашкин
Пора уже давно сделать вывод: Китай нам не друг, не брат и не союзник. Для них главное - выгода! А наше правительство по- прежнему готово отдать ему последнюю рубашку, сдавая природные ресурсы за копейки!
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1 м.
VK
Vladimir Kurbatov
Тут дело в том, что, к сожалению, у друзей должна быть сходная идеология. Если этого нет, то стимулом остаётся выгода.
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1 м.