Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?

Атом Мартин Они, ни куда не делись и они все прекрасно видят.

ВА Валерий Абрашкин Пора уже давно сделать вывод: Китай нам не друг, не брат и не союзник. Для них главное - выгода! А наше правительство по- прежнему готово отдать ему последнюю рубашку, сдавая природные ресурсы за копейки!