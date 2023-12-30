«Расчёты не оправдались»: почему в ФРГ заявили о неэффективности подготовки военных ВСУ

Украинское наступление в 2023 году не увенчалось успехом в том числе из-за того, что тактика преодоления минных заграждений, которой НАТО обучает ВСУ, оказалась неэффективной в условиях текущего конфликта.
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