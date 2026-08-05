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Где в Петербурге ограничат движение транспорта с 7 августа 2026 года

Где в Петербурге ограничат движение транспорта с 7 августа 2026 года

Как сообщили 5 августа в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Красносельском районе с 7 по 9 августа из-за реконструкции инженерных сетей: будет сложно проехать по улице Адмирала Трибуца от Петергофского шоссе до улицы Адмирала Коновалова.

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