Откроются автоматически: новые водительские права получат автомобилисты в 2024 году

Согласно новым изменениям в законодательстве, владельцы водительских удостоверений с категориями A, B, C и D теперь могут управлять квадроциклами и снегоходами без необходимости иметь удостоверение тракториста-машиниста.
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