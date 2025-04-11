Экс-форвард «Зенита» Сергеев признан автором лучшего гола РПЛ в марте

Он забил в ворота «Локомотива» Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне игрок «Крыльев Советов» Иван Сергеев удостоен награды за лучший гол месяца в РПЛ по итогам марта, сообщается на официальном сайте лиги.