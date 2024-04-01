ГК «Дело» вложила в развитие своего контейнерного терминала в Новороссийске 15 млрд рублей за 22 года

В рамках масштабной инвестиционной программы Группа компаний «Дело» за 22 года вложила в развитие контейнерного терминала НУТЭП (входит в «ДелоПортс», стивидорный актив Группы компаний «Дело») в Новороссийске почти 15 млрд рублей.