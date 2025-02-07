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⚡ Четырёх женщин, работавших на СБУ, задержала ФСБ в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону « Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО РФ и объектов топливно-энергетического комплекса», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

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